"Безпечне небо" – благодійний фонд на підтримку родичів загиблих в іранській авіакатастрофі українців

Представники громадянського суспільства, шоу-бізнесу, митці та політики утворили благодійний фонд, кошти якого будуть спрямовані на підтримку родичів загиблих в іранській авіакатастрофі.

Фонд отримав назву "Безпечне небо".

Йдеться про жертв борту “Боїнг 737” авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, який збили зенітними ракетами в небі над Тегераном 8 січня 2020 року.

Окрім адресної допомоги 11-м родинам, пріоритетними напрямками благодійного фонду стануть:

- ініціатива прийняття нових процедур безпомилкової ідентифікації пасажирських літаків, а також нових правил безпеки пасажирських авіаперевезень;

- боротьба з дезінформацією та інформаційними спекуляціями;

- консолідація зусиль міжнародної спільноти довкола актуальних питань безпеки пасажирських авіаперевезень.

А ще організатори фонду серед яких і шеф-редактор інтернет-холдингу "Oбозреватель" Орест Сохар, обіцяють відкрити в аеропорту “Бориспіль” меморіал пам’яті.

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