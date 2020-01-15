Безкоштовні сучасні тренінги для киян: освітній хаб міста Києва

Директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, чим займається освітній хаб в Києві та які послуги надає ця установа.

"Вже понад 10 тисяч Киян пройшли тренінги в нашому закладі. Це є абсолютно безкоштовним для Кян, вони ні за щт не платять. Ми робимо акцент на так званих softskills, тобто: емоційний інтелект, вміння комунікувати з іншими, вміння керувати людьми і подібні речі. У нас є не лише треніги, є також і онлайн курси, які всі є відкритими та безкоштовними. Там є приклади, як правильно розподіляти задачі та досягати цілей. Ми даємо дуже багато корисних інструментів, адже запрошуємо відомих тренерів та визнаних експертів. Серед них є лікар Комаровсякий, наприклад", - заявила Богуслав.

Вона додала, що освітній хаб є комунальним некомерційним підприємством, який відбувається за кошти КМДА, тому усі його послуги для киян є безкоштовними.

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