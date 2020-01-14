Безкоштовні пологи та кесарів розтин: чи це можливо в Україні

Менеджерка експертної групи "Охорона здоров'я" Реанімаційний пакет реформ" Світлана Бубенчикова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала, чи будуть в Україні безкоштовними пологи та кесарів розтин.

"Хочу сказати, що у нас на сьогодні я не знаю жодного пацієнта, який би народжував безкоштовно. Так чи інакше, більше чи менше, але все одно всі платили. Це реальність, яка є, її не треба стидатися, треба із цим працювати. Вже із квітня 2020 року нова структура буде працювати на первинній ланці та на вторинній ланці. Ми розуміємо, що є система, правила та закони - це одна річ, але ми розуміємо, що є людський фактор - це медичний персонал, лікарі, які всі різні. Я не хочу сказати, що всі лікарі хабарники, і будемо відвертими, що тут справа навіть не завжди в лікарях, а і в пацієнтах, адже часто лікар не просить хабар, пацієнт сам йому несе", - заявила Бубенчикова.

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