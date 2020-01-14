Безкоштовні пологи та кесаревий розтин: коментар гінеколога

Лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, чи можливі в Україні безкоштовні пологи та кесаревий розтин.

"Мені після слів "побори, які стали традицією", навіть не дуже зрозуміло, як відповідати на це питання. На сьогодні акушерство знаходиться у стадії трансформації. Трансформація в першу чергу відбувається у ставленні до пацієнта як до клієнта. А інший момент - це "побори". Я не можу із цим погодитися. В моїй практиці відбуваються пологи, під час яких ніхто ні в кого грошей не вимагає", - заявив Бакшеєв.

Він також додав, що суми 8 000 гривень буде недостатньо для повноцінного сервісу під час пологів, але цю ідею він вітає, на його думку - це допоможе акушерській галузі розвинутись.

"Багато лікарів забули, що пологи під час війни мають бути безкоштовними. Тому все правильно. Гроші підуть на пацієнтів. Ми цю концепцію підтримуємо", - зазначив лікар.

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