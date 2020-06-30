Щорічно через масові корупційні схеми на митниці держава недоотримує мільярди гривень.

Будь ці гроші в бюджеті – сотні людей, можливо, не померли б від важких захворювань, так і не дочекавшись коштовних ліків, передбачених державними програмами.

Українські лікарі, ймовірно, були б забезпечені засобами захисту, а лікарні отримали б достатню кількість тестів для визначення COVID-19 і ІВЛамі.

Ці гроші могли бути спрямовані на забезпечення та вдосконалення армії, на виплати допомог і пенсій, на будівництво доріг і шкіл ...

Замість цього вони осідають в кишенях нечистих на руку чиновників, витрачаються на покупку нерухомості, елітні автомобілі та інші атрибути красивого життя.

OBOZREVATEL розпочав серію розслідувань, присвячених тому, що насправді коїться у Державній митній службі.

Ми розкажемо про тіньових керівників митниці та назвемо прізвища їх ставлеників. Розкриємо подробиці схем, через які

держава втрачає мільйони, а громадяни – віру у державу та навіть надію на гідне життя у майбутньому. Сьогодні, у першій серії нашого розслідування, ми пояснимо, чому так довго не призначається новий голова митниці, а також привідкриємо завісу таємниці над тим, що відбувається за лаштунками служби, хто керує митницею і заробляє на ній шалені кошти, поки шириться діра у держбюджеті.