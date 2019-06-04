Безглуздий жарт відеоблогера створив міжнародний скандал

Популярне в інтернеті провокаційне відео під назвою "Румунсько-українська війна 2022" спрямоване на розхитування ситуації в Україні напередодні парламентських виборів.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, коментуючи відеоролик із "нападом Румунії на Буковину".

Депутат вважає, що українському керівництву не слід реагувати на подібні речі на високому рівні. На його думку, "це занадто".

"Я вірю у наших військовослужбовців... У мене немає сумніву, що наші хлопці захистять Україну, не дадуть таким сценаріям здійснитися. Якщо хтось хоче погратися, зробити певну політизацію, розхитувати ситуацію перед виборами — це на їхній совісті", — наголосив Рябчин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив про загрозу територіальній цілісності країни через скандальне відео в інтернеті під назвою "Румунсько-українська війна 2022". Відеоролик розповідає про захоплення Румунією території Буковини в результаті широкомасштабної війни.

Пізніше автор відео закликав ставитися до ролика як до жарту. За його словами, він описав альтернативну реальність, яка ляже в основу його електронної книги. Чоловік зовсім не очікував, що у Києві його кліп сприймуть настільки серйозно. Менш ніж за добу ролик подивилися понад 200 тисяч осіб.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!