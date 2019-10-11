Місцеві вибори пройдуть не раніше травня 2020: народний депутат

Народний депутат України Віталій Безгін прокоментував заяви експертів, які говорять про те, що "Слуга народу" вже не зможе взяти таку кількість голосів на місцевих виборах.

Він заявив, що в є реформа децентралізації, це є пріорітетом фракції, і поки не буде доведена до кінця реформа децентралізації, за словами Безгіна, немає сенсу проводити місцеві вибори.

"Зараз ми спільно із Офісом президента, спільно із профільним міністерством готуємо зміни до Конституції, щоб закріпити децентралізацію на законодавчому рівні, потім ці зміни будуть направлені в КСУ. Після цього лише в лютому ми у ВР зможемо розглядати законопроект, щоб зібрати 300 голосів, і разом із цим плануємо голосувати цілий пакет по децентралізації. І лише після того, як буде ухвалений увесь цей пакет документів, можна буде говорити про проведення місцевих виборів у травні наступного року", - заявив Безгін.

Але це будуть не позачергові, це будуть перші вибори на підставі нового адміністративно-територіального устрою, додав народний депутат.

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