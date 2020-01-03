Нардеп розповів про роль префектів після децентралізації в Україні

Народний депутат України Віталій Безгін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував реформу з децентралізації в Україні та розповів про роль префектів.

За словами Безгина, одна з головних задач префектів – це блокувати будь-які дії, яке суперечать цілісності та суверенітету України.

"Якщо орган місцевого самоврядування приймає якийсь акт, який загрожує територіальній цілісності, наприклад, якесь місто хоче відокремитися від України і увійти в іншу країну, то таке рішення буде блокуватися префектом. Префект робитиме подання на президента, а президент на Верховну Раду, про те, що цей орган місцевого самоврядування буде розпускатися", – заявив Безгін.

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