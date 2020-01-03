Головна Новини
3 січня • оновлено в 19:53
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Нардеп розповів про роль префектів після децентралізації в Україні

96
Читати матеріал російською

Народний депутат України Віталій Безгін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував реформу з децентралізації в Україні та розповів про роль префектів.

За словами Безгина, одна з головних задач префектів – це блокувати будь-які дії, яке суперечать цілісності та суверенітету України.

"Якщо орган місцевого самоврядування приймає якийсь акт, який загрожує територіальній цілісності, наприклад, якесь місто хоче відокремитися від України і увійти в іншу країну, то таке рішення буде блокуватися префектом. Префект робитиме подання на президента, а президент на Верховну Раду, про те, що цей орган місцевого самоврядування буде розпускатися", – заявив Безгін.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Безгін
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини