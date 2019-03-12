Без зміни влади злочини в оборонпромі розслідуватись не будуть – екс-заступник генпрокурора

Заступник генерального прокурора України у 2000-2002, 2014-2015 рр. Олексій Баганець, коментуючи останню серію із журналістського розслідування про корупцію у оборонпромі, зазначив, що створення нових паралельних правоохоронних структур, якими є САП і НАБУ, розпорошили функції і зусилля у розкритті резонансних справ.

За його словами, органи слідства не можуть визначитись із підслідністю антикорупційних справ, або ж просто замовчують про такі злочини. Крім того, він нагадав, що реакції на попередні розслідування журналістів дворічної давнини, з боку правоохоронних органів, не було.

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