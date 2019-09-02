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2 вересня • оновлено в 12:56
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Без участі США нам не вдасться швидко повернути Донбас та Крим: дипломат

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Дипломат Вадим Трюхан прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського із віце-президентом США Майком Пенсом.

На цій зустрічі Володимир Зеленський підкреслив, що Україна рішуче налаштована на реформи та трансформацію. Він подякував США за підтримку та допомогу у відновленні територіальної цілісності України. Майк Пенс, у свою, чергу зазначив, що США готові і надалі всебічно підтримувати Україну та вважають, що Донбас та Крим є невід'ємними частинами суверенної української держави.

Вадим Трюхан заявив, що перенесення зустрічі Зеленського та Трампа до Польщі не має жодного відношення до пониження України у міжнародному рейтингу. Дипломат заявив, що йому сподобалась заява Пенса про те, що ще ніколи відносини з Україною не були більш чесними, ніж за лідерства Трампа. Тому Трюхан вважає, що перемовини пройшли позитивно.

Дипломат висловив сподівання, що українській делегації все ж вдасться домовитись про повноцінну зустріч Зеленського із Трампом у Вашингтоні. Він нагадав, що Порошенку так і не вдалось цього досягти за весь час президентства. Трюхан наголосив, що для України важливо, щоб президенти зустрілись до зустрічі у "нормандському форматі".

Трюхан заявив, що без участі США не вдасться у короткостроковий термін повернути Донбас до складу України. А стосовно Криму росіяни взагалі не будуть говорити, якщо не включиться Америка, додав дипломат. Він навів приклад війни на Балканах і нагадав, що поки американці не включились у переговорний процес, то європейці не могли впоратись із цим питанням самостійно.

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Вадим Трюхан
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