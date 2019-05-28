Без шикування та стройових оглядів: військовий експерт розповів, яких реформ чекає від Зеленського

Військовий експерт Олег Жданов висловив сподівання, що найближчим часом Україна побачить документ, в якому будуть зазначене реформування армії та суспільство почує від президента Володимира Зеленського та його команди мету цієї реформи.

За його словами, першочерговим у такій реформі мають стати правові зміни, починаючи з статутів; відмова від статутів старого радянського зразку і підготовка статуту за стандартами НАТО, в якому центром є - солдат. Не менш важливим, на його думку, є питання державної програми з озброєння та модернізації ЗСУ.

Він вважає позитивним кроком поїздку Зеленського на фронт та його спілкування з бійцями на передовій, без шикування, стройових оглядів, урочистих вручень техніки. Це була робоча поїздка президента. Так повинно було відбуватися завжди.

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