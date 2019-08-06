Без щеплень Вашу дитину не пустять до навчання в школі

Сімейний лікар Владислав Ващенко прокоментував заяву в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, що дітей без обов'язкових щеплень від 10 інфекційних хвороб можуть не допустити до навчання.

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я заявила, що сьогодні вакцини - це єдиний спосіб захиститись від інфекційних хвороб. На її думку, немає раціональних підстав набувати імунітет до хвороби, перехворівши нею, адже сьогодні є можливість захистити себе та дитину, зробивши якісну та безоплатну вакцинацію.

Владислав Ващенко підтвердив, що усі зазначені Супрун вакцини дійсно є в наявності і усі вони безоплатні. Сімейний лікар також зазначив, що недопуск до навчання є боротьбою на законодавчому рівні передусім із безвідповідальністю тих громадянам, які уникають вакцинації та наражають на небезпеку своїх та чужих дітей. Він додав, що ця практика є абсолютно правильною, і вона вже давно застосовується в європейських країнах. У деяких країнах, за словами експерта, існують навіть "листи щастя", коли на пошту батькам приходить попередження, що їх дитина не вакцинована, і батьки можуть понести кримінальну відповідальність за відсутність передбачених законом щеплень.

Лікар також додав, що зараз існують хороші вакцини, які діти переносять досить легко, максимум - це невелике підвищення температури та слабкість, а не усілякі "летальні" випадки, якими лякають у соціальних мережах.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!