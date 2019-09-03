Без недоторканості влада зможе впливати на діяльність опозиції: юрист

Керівник з проектів з питань конституційного права центру політико-правових реформ Юлія Кириченко прокоментувала законопроект про зняття недоторканості з народних депутатів України.

Експертка зазначила, що вона так і не почула причини, чому потрібно повністю скасувати депутатський іммунітет, а не обмежити його. Цієї тези, за словами Кириченко, не прозвучало, аргументів не було. Вона заявила, що всі експерти, які висловлювались із цього питання, одностайно вважають, що повністю знімати депутатську недоторканість в Україні потреби немає, оскільки повне позбавлення депутатського іммунітету надасть можливість не лише притягати народних обранців до кримінальної відповідальності, а і впливати на роботу та навіть перешкоджати діяльності опозиційних депутатів. Про це, за словами Кириченко, неодноразово говорили і Конституційний Суд України, який розглядав це питання п'ять разів, і Венеціанська комісія, яка висловлювалась із приводу цього питання ще у 2004 році.

У певних країнах, які були названі у переліку тих, де немає депутатської недоторканості, таких як Австралія, США та Німеччина, захист народного обранця присутній, але у значно обмеженішій формі у порівнянні з Україною, додала експерт.

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