Без активного спорту: чи варто порушувати закон?

Чехія. Від сьогодні, люди мають право займатися спортом без масок, послаблення жорстких протиепідемічних заходів уряд ухвалив під час вечірніх слухань 6 квітня

Це приклад країни, де станом на 7 квітня майже 5 тисяч інфікованих, але на карантині менше 130 людей

Італія – один з лідерів за смертністю від COVID_19. Мешканці Мілану вже місяць на жорсткому карантині. Влада міста лише до певного моменту з розумінням ставилася до спорту

400 Євро, це 12 тисяч гривень - мінімальний штраф в Італії менший ніж в Україні. Але щоб обійтись без покарань і штрафів взагалі, юристи радять не вступати в суперечки з поліцією, якщо все ж ви вийшли на пробіжку, а погодитись на складання протоколу

А далі, якщо ви, розуміючи причини карантину, наслідки порушення режиму самоізоляції обрали максимально безпечний для себе і оточуючих режим занять спортом, ви зможете відстояти свої дії у суді

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!