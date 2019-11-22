Хлопець з Чикаго, який проживає в США, власними силами побудував бетмобіль на реактивній тязі. Даний автомобіль має унікальний дизайн – це точна копія автомобіля Бетмена з однойменного фільму.

Бетмобіль з реактивним двигуном Скріншот з відео

Особливістю цього автомобіля є реактивний двигун від компанії Boeing. Даний тип двигунів встановлюється на військові літаки і має потужність понад 1000 л / с. За основу був узятий автомобіль компанії General Motors.

Бетмобіль з реактивним двигуном Скріншот з відео

Найскладніше, каже Браян, було зробити каркас для реактивного двигуна, оскільки вага даної установки перевищує 1 тонну.

Будівництво автомобіля у Браяна зайняло більше 4 років. Також були опрацьовані деталі салону. Кожен тумблер або перемикач функціональний і відповідає за роботу конкретних механізмів.

Бетмобіль з реактивним двигуном Скріншот з відео

Довжина автомобіля складає 7 метрів, вага - понад 2 тонн.

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