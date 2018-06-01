Беглый в РФ Олейник намекнул на грядущие провокации в Украине

Бывший член Партии регионов Владимир Олейник, который сбежал в Россию, намекнул, что в скором времени Украину якобы могут ждать масштабные потрясения и провокации.

Их он оправдал фейком о том, что с 1 июля власти страны якобы повысят стоимость газа для населения на 60% (на самом деле 30 мая правительство приняло решение не пересматривать стоимость голубого топлива для потребителей на протяжении двух месяцев). Угрожающую речь Олейник озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".