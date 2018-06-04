Беглый экс-нардеп Марков устроил скандал на КремльТВ из-за Бабченко

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, устроил перепалку с украинским политологом Василием Вакаровым в процессе спора о предотвращенном убийстве журналиста Аркадия Бабченко.

В частности, он пригрозил своему оппоненту рукоприкладством из-за жесткого ответа на оскорбления Бабченко. Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".