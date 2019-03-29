BBC готове заплатити за неправдиву інформацію про зустріч Порошенка з Трампом

Телерадіокоманія BBC вибачилася і погодилася виплатити відшкодування президенту України Петру Порошенку.

Вибачення стосується некоректного матеріалу, в якому йшлося про те, що сторона Порошенка заплатила гроші за те, щоб організувати зустріч із главою США Дональдом Трампом, передає BBC.

Стаття була опублікована у травні 2018 року, але згодом видалена з сайту. У ній стверджувалося, що 400 000 доларів були перераховані адвокату Трампа Майклу Коену. Цю інформацію також озвучили в телевізійній програмі BBC.

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