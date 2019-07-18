Батл думок ''Промисловці проти НБУ''

Економічний геноцид, - так промисловці говорять про політику Національного Банку України, який, на їх думку, вбиває бізнес і провокує масову трудову міграцію.

"Національний банк є стимулом і регулятором всіх процесів банківської системи, це як серце, яке качає кров. Воно має качати кров в українську економіку. Перш за все кредити мають бути направлені з спекулятивних ринків на ринки реальної економіки; це довготермінові інвестиції, капітальні інвестиції, інноваційні речі які приведуть нас до конкретної переваги на зовнішніх і внутрішніх ринках", — говорить власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

Що реально відбувається у кредитно-грошовій політиці держави пояснив Голова Ради Федерації Роботодавців України Дмитро Олійник, який каже: боротьба з інфляцією для держрегулятора важливіша за економічне зростання.

"200 млрд грн міністерство фінансів залучило коштів в державні облігації. НБУ майже 2 роки тримає ставку 18% облікову. Зараз опустив до 17% при тому, що інфляція не перевищує 9%. Це говорить, що за таких умов інвестувати в реальний сектор економіки в капітал підприємств в прямі іноземні інвестиції ну може тільки дурень", — зауважив голова ради ФРУ Дмитро Олійник.

Дискусія відбулась в форматі Батлу Думок "Промисловці проти НБУ". Апелюючи до членів ради Нацбанку, представники бізнесу навели приклад, як інші країни конкурують за інвестиції. Словаччина, Угорщина, Польща Румунія. Там індекс споживчих цін та облікова ставка регулятора кардинально інші.

“Оцей лозунг Трампа: "Зробимо Америку великою", так само має стати лозунгом сьогоднішнього президента. Ось цей національний протекціонізм чи економічний націоналізм це є пріоритет який дасть можливість і зберегти кількість людей які живуть на цій території підняти їх добробут”, — говорить Олег Бахматюк.

Саме до президента та майбутнього уряду представники бізнесу та експерти готують спільне звернення, в якому по пунктах викладуть ефективний сценарій економічного зростання України.

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