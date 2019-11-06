Батько "русского мира" висунув Україні ультиматум

Якщо Україна не хоче втратити свої території аж до Київа, то нібито зобов'язана переглянути Мінські угоди і перетворитися в конфедерацію з особливим статусом терористичних "Л/ДНР".

Таке нахабне вимогу озвучив одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "русского мира". Своїм маразматичності планом він поділився в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

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