Батьків будуть карати за прогули їхніми дітьми школи

Співзасновник ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко у прямому етері ObozTV прокоментував новини про те, що батьків хочуть карати за те, що школярі пропускають заняття.

Він заявив, що ця інновація існує з 13 вересня 2017 року. Тоді кабмін затвердив відповідну постанову, вона спрямована, в першу чергу, на те, щоб діти отримували середню освіту. Якщо дитина пропустила більше 10 днів, то школа має право звертатися до батьків і уточнювати причину, за якою дитина пропускає заняття, а якщо батьки не знають, то школа має право звертатись у поліцію та інші державні структури, додав експерт.

"Я би радив батькам не боятись, а повідомляти, якщо вони їдуть кудись у відрядження, у відпустку, дитина захворіла, просто повідомте школу у телефонному режимі, а краще, звичайно, у письмовому, щоб школа знала, де знаходиться дитина, щоб потім не було питань. Не треба цього боятись", - заявив Бондаренко

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