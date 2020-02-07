Баталії навколо ринку землі: депутат розповів, коли приймуть законопроєкт

Народний депутат України Дмитро Костюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Анни Нитченко.

Він прокоментував дебати, які точаться у Верховній Раді навколо відкриття ринку землі в Україні.

"Перший момент - діалог йшов 5 місяців. У нас були і комітетні слухання і парламентські. Ми виїжджали по всій країні, і там проводили обговорювання з фермерами. Були розмови і на підвищених тонах, але ми знизили суспільний резонанс та прийняли поправки до законопроекту. А другий момент був по іноземцім. Всі бояться іноземців та іноземного капіталу. Ці питання ми зняли, тому є і підтримка законопроєкту", - заявив Костюк.

Депутат від "Слуги народу" зазначив, що їм дуже складно конкурувати з іншими політсилами, оскільки, на його думку, вони не мають потужної медійної підтримки.

"Якщо йти по процедурі, то потрібно десь 20 пленарних днів, щоб ухвалити цей законопроєкт, а якщо буде політична воля, то це відбудеться швидше. Прогнози важко зараз давати", - додав Костюк.

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