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Баскову дісталось у мережі за спілкування з Зеленським

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Російського співака Миколу Баскова жорстко розкритикували в мережі через відео з президентом України Володимиром Зеленським та співачкою Таїсією Повалій.

Так, артист на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram показав ролик на якому він і Повалій виступають на шоу студії "Квартал 95".

"Все змінюється, але наш творчий союз з Таїсією Повалій залишиться назавжди в наших і ваших серцях і ми ще не раз заспіваємо на біс", - підписав відео Басков.

"Краще б ви взагалі нічого не викладали! Виглядає як знущання в цій ситуації. Боїтеся відкрито підтримати - так і не робіть нічого! У Таї є тільки одна опора - Ігор", "Не доречний пост. Це типу підтримка чи як? Микола, якщо ви не можете нормально і відкрито підтримати Таїсію, не варто робити ці клоунські пости", "Жалюгідне видовище", - пишуть в мережі.

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