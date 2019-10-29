Банкнота в 1000 грн не пов'язана із майбутньої інфляцією

Випуск банкнот номіналом 1000 грн не пов'язаний із можливою майбутньою інфляцією національної валюти. НБУ запровадив нові гроші для зручності розрахунків.

Ще одна причина – корекція минулих періодів, коли гривня знецінювалася. Так вважають українські фінансисти, йдеться в матеріалі "Нового времени". "Це радше врахування минулої інфляції", – сказав президент інвестгрупи "Універ" Тарас Козак, пояснюючи кроки НБУ щодо виведення банкнот дрібного номіналу й введення більшого.

Фінансисти нагадують, що попередня найбільша банкнота (500 гривень) була введена ще у 2006 році. Тож, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, завдання НБУ зараз – забезпечити функціонування такого номінального ряду купюр, який би забезпечив зручний готівковий розрахунок. "Незважаючи на бурхливе зростання безготівкових платежів, готівка все ще популярна і на неї припадає більша частина розрахунків у торгівлі. Інфляція з 2006 року – період введення вже тепер другої найбільшої банкноти – склав понад 400%", – сказав Демків.

На думку директора департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антона Стадника, введення купюри номіналом одна тисяча гривень – необхідний захід, вдатися до якого слід було значно раніше. "Необхідність пояснюється банальною причиною – за останні п'ять років відбулося суттєве зростання зарплат у номінальному розмірі. Тому рішення випустити купюру більшого номіналу спрямоване тільки на те, щоб зменшити кількість банкнот. І не варто це пов'язувати з прогнозованою девальвацією або якимись іншими причинами", – погодився банкір із Козаком.

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