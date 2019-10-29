Банкнота в 1000 грн не пов'язана із майбутньої інфляцією

Банкнота в 1000 грн не пов'язана із майбутньої інфляцією98 Читати матеріал російською
Випуск банкнот номіналом 1000 грн не пов'язаний із можливою майбутньою інфляцією національної валюти. НБУ запровадив нові гроші для зручності розрахунків.
Ще одна причина – корекція минулих періодів, коли гривня знецінювалася. Так вважають українські фінансисти, йдеться в матеріалі "Нового времени". "Це радше врахування минулої інфляції", – сказав президент інвестгрупи "Універ" Тарас Козак, пояснюючи кроки НБУ щодо виведення банкнот дрібного номіналу й введення більшого.
Фінансисти нагадують, що попередня найбільша банкнота (500 гривень) була введена ще у 2006 році. Тож, за словами фінансового аналітика групи ICU Михайла Демківа, завдання НБУ зараз – забезпечити функціонування такого номінального ряду купюр, який би забезпечив зручний готівковий розрахунок. "Незважаючи на бурхливе зростання безготівкових платежів, готівка все ще популярна і на неї припадає більша частина розрахунків у торгівлі. Інфляція з 2006 року – період введення вже тепер другої найбільшої банкноти – склав понад 400%", – сказав Демків.
На думку директора департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антона Стадника, введення купюри номіналом одна тисяча гривень – необхідний захід, вдатися до якого слід було значно раніше. "Необхідність пояснюється банальною причиною – за останні п'ять років відбулося суттєве зростання зарплат у номінальному розмірі. Тому рішення випустити купюру більшого номіналу спрямоване тільки на те, щоб зменшити кількість банкнот. І не варто це пов'язувати з прогнозованою девальвацією або якимись іншими причинами", – погодився банкір із Козаком.
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