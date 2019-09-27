Банкір назвав фактори, які вплинули на курс гривні цієї осені

Член ради Національного банку України Василь Фурман прокоментував новини про кількість грошей, які заробітчани переказали в Україну.

Він зазначив, що перекази громадян позитивно впливають на курс гривні. На його думку, ці гроші є ключовим чинником у цьому питанні. Експерт заявив, що Центральний банк Польщі зробив дослідження, згідно до якого українці створюють 1% ВВП цієї держави. І це лише офіційні дані.

Для України дуже важливо повернутиукраїнців, які зараз живуть та працюють за кордоном. Якщо Україна створить умови для фнкціонування малого та середнього бізнесу, то багато громадян повернуться додому, зазначив Фурман.

Нацбанк дає прогнози в Офіс президента щодо курсу української гривні. Зазвичай ці прогнози не публікуються. І ці прогнози не є настановою або наказом, який потрібно виконувати, додав Фурман.

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