Бандера – "складний персонаж": голова інституту національної пам'яті

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував статус постаті Степана Бандери для інституції, яку він очолює, та для нього особисто.

"Єдине, що потрібно робити зі складними персонажами, це розповідати про них. Всю правду, як вона є. Всі героїчні вчинки, всі звитяги, всі суперечливі моменти. Коротше, розповідати так, як воно було. Найкращий спосіб не забувати, це пам'ятати все в складності, так як воно було насправді", - заявив Дробович.

На його думку, трактувати історію не можна по різному, оскільки існують факти та архівні документи.

"У Радянському Союзі все намагалися спростити. Розповідали, що це біле, а це чорне. А коли ти починаєш розповідати, то люди починають розуміти, що це складний персонаж", - зазначив Дробович.

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