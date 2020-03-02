Балетмейстер-постановник про новий мюзікл "Доріан Грей"

Балетмейстер-постановщик Київського театру оперети Вадим Прокопенко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE".

Він розповів деталі нової постановки вистави "Доріан Грей"

"Це всім дуже відома історія. Його роман вперше побачив світ у 1890 році. Його більше 30 разів екранізували, я вже не говорю про театральні постановки. Тут дуже актуальні теми моральних цінностей, їхнього падіння та обов'язково тема кохання. Я думаю, що роман Оскара Уальда буде актуальним у всі часи", - зазначив Прокопенко.

На його думку глядачі приходять у театр не лише щоб відпочити, а ще і для того, щоб задуматись про щось, тому у постановках він намагається не забувати і про дидактичну складову.

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