Байден впевнено лідирує у праймеріз

Колишній віцепрезидент США Джо Байден упевнено лідирує вже в 10 штатах з 14 на масштабних внутрішньопартійних голосуваннях.

Такі дані оприлюднило британське видання The Guardian, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, Байден отримує голоси 555 делегатів, Берні Сандерс – 489, Елізабет Уоррен – 61, а Тулса Габбард – 1.

Таким чином, колишній віцепрезидент випереджає свого головного суперника від Демократичної партії Берні Сандерса за участь у виборах президента США 2020 року.

При цьому, за результатами праймеріз в штаті Мен, Байден випереджає Сандерса тільки на 1%. У цьому штаті голоси рахували в останню чергу.

Остаточні дані з'являться тільки через кілька днів, і тоді вже буде видно реальну розстановку сил за підсумками "супервівторка".

Поки що Байден здобуває перемогу в таких великих штатах як Техас, Вірджинія і Північна Кароліна. Також він обійшов Сандерса в Мінессоті, а в Массачусетсі – Уоррен. Але в Каліфорнії – штаті з найбільшою кількістю делегатів – перемагає Сандерс.

"Супервівторок" – масштабні попередні внутрішньопартійні вибори республіканців і демократів, в яких беруть участь 14 штатів. Ключовим показником є кількість делегатів. Саме вони будуть вибирати кандидата в президенти від демократів. Щоб забезпечити собі перемогу, кандидату необхідно набрати тисячі дев'ятсот дев'яносто одна голосів делегатів

Раніше повідомляв OBOZREVATEL, що Байден отримав перевагу в 8 штатах. На думку експерта-міжнародника Максима Ялі, незважаючи на те, що голоси ще повністю не підраховані, вже можна сміливо говорити про прорив Джо Байдена.

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