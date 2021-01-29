Байден і Путін, заборона абортів у Польщі - дайджест міжнародних подій

Obozrevatel Відео 21:20, 29.01.2021

Байден і Путін, заборона абортів у Польщі - дайджест міжнародних подій

  • Розмова Байдена з Путіним. У Польщі тривають масштабні протести через заборону абортів.

  • Тихановська закликала ЄС розширити санкції проти Білорусі.

  • Азербайджан передав понад 30 тіл загиблих владі невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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