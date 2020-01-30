Багатостраждальне Держкіно: хто невдоволений новим призначенням голови і чому

Новопризначена очільниця Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук та її зв'язки із партією "Слуга народу" збурили інтернет-спільноту.

Але найбільше, кого "обурило" призначення Кудерчук, це Сергія Неретіна, колишнього заступника голови Держкіно Пилипа Іллєнка. Колишній високопосадовець з використанням ненормативної лексики намагався прокоментувати затвердження на посаді пані Кудерчук. Вийшло емоційно, проте непереконливо.

Ба більше, питань після перегляду декларацій самого пана Неретіна за той час, коли він перебував на посаді у Держкіно, з'являється можливо навіть більше, ніж до призначення його колишнього шефа Іллєнка, та його "професійних навичок" у галузі кіно.

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