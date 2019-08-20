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Багаті дружини депутатів-жебраків: на кого переписують статки українські політики

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Порада "переписати хату на кота", яка ширилася Україною 7 років тому, не знаходить належного відгуку у серцях українських можновладців. Вони практикують менш радикальні, але більш ризиковані методи.

Переписати статки, майно, нерухомість та елітні авто на дружину, це не якийсь надзвичайний випадок для українського політика. Більш екстравагантними є перепис усього "рухомого і нерухомого" на тещу. Тут вже треба бути переконаним, що від тебе не піде не тільки дружина, але й її мати.

Куди більш прагматичному на цьому тлі виглядає передача бізнесу у спадок дітям, які, поготів, всі як один виявляються успішними бізнесменами, які платять своїм батькам чималенькі кошти за оренду з користування їхньою ж нерухомістю.

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