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Бадоєв та Коляденко вчать військових марширувати: репетиція Ходи Гідності

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Режисерами "Ходи гідності" до Дня Незалежності України стали кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які, ймовірно, будуть вчити військових "як правильно марширувати".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий Олексій Кобзар. Так, за його словами перша репетиція маршу, ініційованого Офісом президента, відбулася 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" в Києві. На неї прибули оркестри, техніка і військові з різних підрозділів. Також на репетиції були присутні люди з "Кварталу".

Зазначимо, що підписники Кобзаря бурхливо відреагували на те, що підготовкою маршу займеться Бадоєв. У коментарях до публікації вони почали жартувати на тему "чи будуть ведмеді на велосипедах" і "чи приїде Макс Барських".

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