Бадоєв та Коляденко вчать військових марширувати: репетиція Ходи Гідності

Бадоєв та Коляденко вчать військових марширувати: репетиція Ходи Гідності187 Читати матеріал російською
Режисерами "Ходи гідності" до Дня Незалежності України стали кліпмейкер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко, які, ймовірно, будуть вчити військових "як правильно марширувати".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив військовий Олексій Кобзар. Так, за його словами перша репетиція маршу, ініційованого Офісом президента, відбулася 15 серпня на авіаційному заводі "Антонов" в Києві. На неї прибули оркестри, техніка і військові з різних підрозділів. Також на репетиції були присутні люди з "Кварталу".
Зазначимо, що підписники Кобзаря бурхливо відреагували на те, що підготовкою маршу займеться Бадоєв. У коментарях до публікації вони почали жартувати на тему "чи будуть ведмеді на велосипедах" і "чи приїде Макс Барських".
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