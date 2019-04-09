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Бачити мету: психолог дала пораду, як уберегтися від революцій в майбутньому

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Психолог Каріна Матковська зазначила, що українці, здебільшого, говорять деклараціями та гаслами, що виражається у досить абстрактні бажання та радить ставити перед собою та близькими конкретні цілі, та конкретну мету. Вона нагадала тезу, яка говорить, що якщо людина не розуміє, куди вона іде, то вона буде дуже здивована з того, коли прийде не туди.

Психолог порадила усвідомити, що для того, аби через рік або через чотири не влаштовувати революцій, потрібно мати чітке розуміння, того, чого ми від вимагаємо від обраного президента та яких кроків очікуємо.

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