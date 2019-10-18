"Бабине літо" затримається на вихідні: прогноз погоди в Україні на 19 жовтня від ObozTV

На вихідних синоптична ситуація в Україні залишиться сталою – буде тепло та сонячно.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 19 жовтня.

На заході переважатиме сонячна погода. Опадів не прогнозують. Вдень на термометрах +22 градуси, вночі +9.

На півночі хмаритиме, але за прогнозом сухо. Денний максимум +18 градусів, нічний мінімум +8.

На сході ясно, без краплини опадів. Вдень повітря прогріється до +19, вночі стовпчик термометра опуститься до +9 градусів.

Півдню та Криму обіцяють погожий день. Температура повітря протягом дня +22 градуси, вночі +12.

У центральних областях чисте і безхмарне небо, жодних опадів. Температура повітря вдень +20, вночі +9 градусів.

У Києві в суботу буде похмуро, без краплини опадів. Денний максимум +17 градусів, нічний мінімум +11.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився на ObozTV довгостроковим прогнозом і розповів, коли в Україну прийдуть перші морози та справжня зима.

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