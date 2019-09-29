"Бабине літо" на порозі: прогноз погоди в Україні на 30 вересня від ObozTV

Останній день вересня потішить українців гарною погодою. За прогнозами синоптиків, розпочинається потепління і "бабине літо".

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 30 вересня.

На заході переважатиме похмура і дощова погода. Вдень потеплішає до +25 градусів, уночі на термометрах +10.

Північ – небо затягне хмарами, але опадів не прогнозують. Денний максимум +21 градус, нічний мінімум +9.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +9 градусів.

У південних областях та в Криму сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря протягом дня +24 градуси, вночі +12.

У Центральній Україні переважатиме хмарна і суха погода. Температура повітря вдень +24 градуси, вночі +10.

Києву також обіцяють похмуру та суху погоду. Денний максимум +21, нічний мінімум +13 градусів.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV спрогнозував, що справжнє "бабине літо" в Україні триватиме увесь перший тиждень жовтня. Він також розповів, коли очікувати заморозків та нової хвилі похолодання.

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