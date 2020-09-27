Азербайджан завдав ударів по позиціях ППО Вірменії

Мирослав Семенюк Відео 15:27, 27.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Льотчики мріють про нові літаки, але їх немає майже 30 років. Що відбувається в Повітряних силах ЗСУ

Черкаська "Батьківщина" влаштувала концерт в день жалоби через катастрофу Ан-26

"Мріяв літати, але полетів назавжди!" Товариші по службі і близькі – про загиблих в Ан-26 у Чугуєві

Війська РФ знову влаштували обстріли на Донбасі, але ЗСУ "промовчали" – штаб ООС

Как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина