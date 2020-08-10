Автозак в'їхав у натовп протестувальників у Мінську

Відео 10:55, 10.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Світу показали несамовиті фото постраждалих на "Майдані" в Білорусі

Українець Зозуля визнаний найціннішим футболістом в іспанському клубі

У Китаї з'явився новий смертельний вірус: передається через кліщів

У Мінську під час протестів чоловік загинув під колесами автозаку, МВС спростовує. Фото і відео

За 100 днів у Новій Зеландії не було жодного випадку COVID-19: як вдалося перемогти пандемію