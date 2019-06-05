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Автоюрист пропонує розширити права поліції для боротьби з порушниками ПДР

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Автоюрист Денис Конюшко, коментуючи можливе підвищення Верховною Радою розміру покарання за непристібнутий пасок безпеки до 510 грн зазначив, що про вплив цього збільшення можна буде говорити згодом. Для реальної дієвості, він вважає за потрібно, зробити режим відео та фотофіксації реально працюючим або надати можливість працівникам поліції зупиняти транспортні засоби та фіксувати зазначені порушення на місці.

Якщо ж цього не буде зроблено, одне тільки підвищення штрафів, на його думку, не допоможе. Він навів приклад того, як збільшення штрафів за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння було підвищено до 10 200 гривень, але без належного контролю за виконанням цих вимог з боку поліції, водіїв напідпитку така сума не спиняє від поїздок у авто.

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Денис Конюшко
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