Автошколі, в якій навчалася Зайцева, спокійно працювати б не дали: Криклій розповів про формальні причини

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій зазначив, що за формальними ознаками, харківській автошколі, в якій навчалась одна з винуватиць резонансного ДТП Олена Зайцева, акредитаційна комісія визначила той перелік порушень, зокрема по матеріально-технічній базі, які, згідно за діючої процедури, було запропоновано виправити.

На його думку, розуміючи суспільний резонанс, який створила їхня "випускниця", вони вирішили їх не виправляти. Він припустив, що після тих подій у центрі Харкова, коли в ДТП загинуло шестеро людей, їм би спокійно працювати не дали б.

Разом із тим, він нагадав, що зараз, у зв'язку з дерегуляцією бізнесу, органи МВС позбавлені можливості проводити перевірки, за винятком, коли стались якісь випадки. І все, що було виявлено в ході перевірки цієї автошколи, було виявлено Слідчим управлінням Харківської області в рамках слідчих дій, та вже з виявленими недоліками, повідомили Головний сервісний центр МВС України.

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