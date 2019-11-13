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13 листопада • оновлено в 19:43
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Автомобілі з алкотестерами в ЄС та Україні: прогнози експерта

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Заступник голови комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV прокоментував обов'язкову наявність алкотестера в автомобілях з 2024 року.

"Це дуже хороша ініціатива, адже вона убезпечує життя наших громадян. Якщо встановлений такий механізм в машині, то вона не дасть можливість рушити у випадку, якщо людина вживала алкоголь. Відповідно буде менше аварій, зменшиться кількість жертв ДТП. Ми йдемо до стандартів ЄС і це буде впроваджуватися в Україні. Але за два найблжчі роки ми наврядчи перейдемо на такий процес", - заявив Крейденко.

За його словами така ініціатива буде запущена, адже Україна має синхронізувати своє законодавство із законодавством ЄС. Також в Україна говорять про запуск автоматичної системи водія із контролем під час руху.

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Володимир Крейденко
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