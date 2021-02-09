Австрія підтримує російську вакцину "Супутник V" - коронавірусні хроніки

Обозреватель продовжує відстежувати те, як світ бореться з коронавірусом. Сьогодні на черзі Швейцарія, Австрія і Велика Британія. Більше про це - дивіться в огляді.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна може виготовляти російську і китайську вакцини.

Велика Британія пообіцяла не запроваджувати "паспорт вакцинації".

У світі вакцинованих від COVID-19 вже більше, ніж хворих, - про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.