Австрія підтримує російську вакцину "Супутник V" - коронавірусні хроніки
Обозреватель продовжує відстежувати те, як світ бореться з коронавірусом. Сьогодні на черзі Швейцарія, Австрія і Велика Британія. Більше про це - дивіться в огляді.
Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що його країна може виготовляти російську і китайську вакцини.
Велика Британія пообіцяла не запроваджувати "паспорт вакцинації".
У світі вакцинованих від COVID-19 вже більше, ніж хворих, - про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.