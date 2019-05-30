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Авіакатастрофа військового вертольота: в Командуванні Сухопутних військ назвали імена загиблих

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Прес-секретар Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Арєф'єв підтвердив інфомацію про те, що о сталася о 23:27 у середу, 29 травня, біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненьської області, під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт Мі-8, внаслідок чого загинули члени екіпажу.

З метою недопущення перекручувань інформації він назвав кількість і особовий склад, що загинув. Так, у гелікоптері перебували чотири військових. Це командир екіпажу, командир 16 окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман, старший лейтенант Владислав Попенко, бортовий авіаційний технік, інструктор, капітан Василь Романюк та бортовий авіаційний технік старший лейтенант Павло Дацюк.

За його словами, на місці падіння працює комісія з міністерства оборони, Генштабу та командування сухопутних військ, зокрема, від армійської авіації. Причини авіакатастрофи з'ясовуються.

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