Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: звернення Зеленського

Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин станом на ранок четверга 9 січня 2020.

Обстріли позицій ЗСУ з боку російських окупаційних військ продовжуються

Авіакатастрофа українського літака в Ірані, коментар Зеленського

Дональд Трамп зробив екстренне звернення до нації у зв'язку із конфліктом у Ірані

Ціни на нерухомість в Київі зросли на декілька відсотків

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