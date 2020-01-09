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9 січня • оновлено в 13:19
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: звернення Зеленського

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Ведучі "Студії OBOZREVATEL" Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найважливіших новин станом на ранок четверга 9 січня 2020.

Обстріли позицій ЗСУ з боку російських окупаційних військ продовжуються

Авіакатастрофа українського літака в Ірані, коментар Зеленського

Дональд Трамп зробив екстренне звернення до нації у зв'язку із конфліктом у Ірані

Ціни на нерухомість в Київі зросли на декілька відсотків

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