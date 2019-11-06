Аварія на теплотрасі в центрі Києва: кого звільнив Кличко

Пошкодження магістральної тепломережі діаметром 700 мм сталося в центрі Києва на перехресті вулиць Шота Руставелі та Саксаганського в центрі Києва.

На місці аварії утворилася величезна яма, в яку потрапило кілька автомобілів, а вулицю залило окропом, а в соціальних мережах кияни обрушилися з критикою на адресу комунальних служб, адже зовсім недавно в цьому районі на теплотрасі робили ремонт.

У пошуках інформації про те, які висновки зробили у КМДА ми з'ясували, що вчора міській голова Києва Віталій Кличко звільнив цілу низку радників, проте, всі вони не мали жодного відношення до комунального господарства. У мерії звинувачення у поганому ремонті, відкинули, заявивши, що роботи проводилися, але на іншій ділянці.

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