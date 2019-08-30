Аваков знову міністр МВС: вже вчетверте

Верховна Рада підтримала призначення Арсена Авакова на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, запропоноване фракцією президентської партії "Слуга народу".

Заяву про його кандидатуру на першому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 серпня, зробив новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Людина, яка зробила великий внесок у те, щоб Україна залишилася в тих межах, що зараз", – зазначив він.

За кандидатуру Авакова і повний склад нового Кабінету Міністрів проголосував 281 народний депутат. Відзначимо, він займав аналогічну посаду і в трьох попередніх урядах. У 2014 році був призначений міністром внутрішніх справ України в складі Кабінету міністрів при прем'єрі Арсенії Яценюкові. 26 жовтня 2014 року на дострокових парламентських виборах Аваков був обраний нардепом від партії "Народний фронт". У грудні 2014 року повторно затверджений Верховною Радою на посаді глави МВС. У жовтні 2016 року Аваков втретє затверджений парламентом на посаді міністра внутрішніх справ в уряді Володимира Гройсмана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.

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