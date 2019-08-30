Аваков знову міністр МВС: вже вчетверте

Аваков знову міністр МВС: вже вчетверте81 Читати матеріал російською
Верховна Рада підтримала призначення Арсена Авакова на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, запропоноване фракцією президентської партії "Слуга народу".
Заяву про його кандидатуру на першому засіданні Верховної Ради в четвер, 29 серпня, зробив новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
"Людина, яка зробила великий внесок у те, щоб Україна залишилася в тих межах, що зараз", – зазначив він.
За кандидатуру Авакова і повний склад нового Кабінету Міністрів проголосував 281 народний депутат. Відзначимо, він займав аналогічну посаду і в трьох попередніх урядах. У 2014 році був призначений міністром внутрішніх справ України в складі Кабінету міністрів при прем'єрі Арсенії Яценюкові. 26 жовтня 2014 року на дострокових парламентських виборах Аваков був обраний нардепом від партії "Народний фронт". У грудні 2014 року повторно затверджений Верховною Радою на посаді глави МВС. У жовтні 2016 року Аваков втретє затверджений парламентом на посаді міністра внутрішніх справ в уряді Володимира Гройсмана.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.
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