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17 вересня • оновлено в 13:08
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Аваков – це людина-провал: журналіст про перебіг справи Каті Гандзюк

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Волонтер, журналіст та активіст Родіон Шовкошитний прокоментував перебіг розслідування вбивства Гандзюк.

Він заявив. що є один момент стосовно роботи попередньої слідчої комісії. У звіті цієї комісії йдеться про те, що проблема переслідування активістів в Україні є системною. Звіт наголошує на тому, що зв'язки правоохоронних органів та організованої злочинності є дуже глибокими та розвиненими, окрім того, ці зв'язки загрожують безпеці країни.

Шовкошитний наголосив, що імена та прізвища всіх фігурантів по справі Гандзюк постійно згадуються у ЗМІ, Луценко цю справу саботував, те ж саме робив і Аваков. Його відомство цю справу, за словами журналіста, розвалювало. У цій справві зробили цапом-відбивайлом пана Новікова. який був абсолютно не винним і не фігурував по справі.

Те, що Аваков залишився на посаді, для Шовкошитного означає, що презедент Зеленський бере на себе відповідальність за всі провали роботи міністерства.

"Аваков - це людина-провал!" - заявив Родіон Шовкошитний

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Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція арешт Фірташа
Особа
Родіон Шовкошитний
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