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Атестація в четвертому класі школи: педагоги пояснили, чому це добре

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Начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Клименко зазначила, що за концепцією нової української школи, оцінювання школярів проводиться вже у першому класі, проте, оцінки при цьому не ставляться. Замість того, школярам сталять питання про їхні досягнення, мотивуючи їх до подальшого навчання.

В четвертому класі, коли проводиться перша для школяра Державна підсумкова атестація (ДПА), за її словами, потрібно готувати як дітей і батьків, так і освітян до того, що це не є іспитом, а моніторингом, розуміння того, що змогла дитина досягти за певний період навчання, чи має школяр ті чи інші знання, уміння та навички.

За її словами, це потрібно також і суспільству, аби побачити правильність реформ, на якому вона етапі і чи є прогрес в трансформації освітнього процесу.

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