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Атака в Османській затоці: до чого призведе загострення конфлікту між США та Іраном

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Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко прокоментував обстріл танкерів з нафтою в Османській затоці, в якому звинуватили Іран.

"Дійсно, загострюється протистояння між США та Іраном. І зараз йде тактика, притаманна президенту Трампу. Він певним тиском змушує Іран піти на поступки, щоб укласти нову угоду (щодо іранської ядерної програми. – Ред.)", – розповів експерт.

Мусієнко нагадав, що 60-70% нафти з Близького Сходу зараз йде морським шляхом, як раз через Османську затоку і Ормузську протоку. І якщо цей шлях перекриють, на автозаправних станціях США просто не вистачатиме палива – їм доведеться розморожувати власні запаси.

Кому вигідно підвищення цін на нафту і до чого може призвести ескалація конфлікту між Іраном і США – дізнайтеся в цьому випуску програми Студія Obozrevatel.

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