Артисти, які виступають в Криму, не безстрашні, а безголові: продюсер Ігор Кондратюк

Продюсер Ігор Кондратюк у прямому етері ObozTV прокоментував заяви міністра Культури Бородянського із приводу артистів, які виступають в Криму.

"Ми не програємо інформаційну війну. Бородянський так думає, а я так не думаю! У нас є люди, які хочуть слухати лайно, яке звучить з вуст агресорів і пропагандистів, які цю агресію супроводжують, але я іншої думки. Серед моїх знайомих немає жодної людини, яка знає, що відбувається в Росії, починаючи з березня 2014 року. Ну, знають звичайно, але сказати, що вони цим цікавляться, то ні. Тому інформаційну війну програють прихильники партії "Опозиційна платформа - За життя". Я не згодний із фразою Бородянського, але думаю, що він один з небагатьох у теперішньому уряді, хто на щось здатен. А ті артисти, які виступають в Криму зараз, то вони безголові, а не безстрашні", - заявив Кондратюк.

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