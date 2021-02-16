Антон Геращенко прокоментував ухвалення закону про збільшення штрафів за порушення ПДР

Юрій Сергієнко Відео 23:02, 16.02.2021

Заступник міністра внутрішніх справ заявив, що ухваленний у Верховній Раді закон, який збільшує розмір штрафу за керування автомобілем в нетверезому вигляді, закриває 90% дірок в законодавстві, що давали можливість водіям уникнути покарання. Детальніше – тут.

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